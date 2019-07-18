Сергей Семак – о Васютине: "Скоро укомплектуем вратарскую линию"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура премьер-лиги против "Сочи", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Каковы перспективы Мамманы?

– Я ко всем отношусь одинаково – и к иностранцам, и к игрокам с российским паспортом. Есть конкуренция. Невозможно пройти весь сезон с обоймой в 11 игроков. Надо ждать своего шанса, тренироваться, что он и делает.

– Увидим ли мы еще раз Жиркова и Дугласа на одном фланге? Готов ли Барриос сыграть полный матч?

– Мне понравилась их связка, но обоих можем увидеть на других позициях. Барриос готов для того, чтобы полноценно тренироваться и играть. Будет набирать форму. Его состояние позволяет участвовать в полную силу в тренировках и играх.

– Почему ушел Бабурин, и придет ли Васютин? С чем связана такая рокировка? Оба – воспитанники клуба.

– Рокировки нет. Имеет значение, чтобы во вратарской линии присутствовал наш воспитанник. По Егору вопрос один – отсутствие игровой практики. Чтобы бороться за место в основе, он должен проявить себя. Продолжаем следить, у нас есть опция обратного выкупа. Если уверенно проведет сезон, то мы сможем его вернуть. По другой кандидатуре – работаем над вопросом. Скоро мы укомплектуем вратарскую линию полностью.