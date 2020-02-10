Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что необходимо для создания конкурентоспособной команды на европейском уровне.

— Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств, — сказал в эфире «Россия 24» Семак. — Сейчас говорю от имени клуба: мы ведь продаем достаточно много игроков. Стоимость футболистов в Европе значительно выше стоимости тех, кто есть в «Зените». По европейским меркам, по тем задачам, которые стоят, например, в Лиге чемпионов, для нас практически невозможно конкурировать.

Это не значит, что конкурировать нельзя, даже наоборот, но при этом нужно долго и кропотливо выстраивать взаимодействия и выполнять селекционную работу, чтобы сделать боеспособную команду на долгие годы. По поводу денег — конечно, все считают деньги. Цена за российских игроков... «Зенит» же не может купить лидеров ЦСКА или других российских топ-клубов, потому что они стоят очень дорого.