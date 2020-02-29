Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0) отметил, что результат справедлив.

— Напряжение было большое. Футбол для зрителей получился не такой интересный, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». -Голевых моментов было мало, мячей не было. У нас не получилось создать достаточное количество моментов, чтобы забить. Незначительными шансами не смогли воспользоваться. Где-то не хватило мастерства или других качеств. Ничья — закономерный результат. У нас были моменты, у «Локомотива» тоже, особенно — в концовке у Алексея Миранчука. Поэтому результат по игре. Хотели победить, старались, но соперник в обороне действовал хорошо и компактно. Победить не получилось.

— Довольны атакой в экспериментальном составе?

— Нужна спрашивать по возможностям. Ребята старались. Претензий никаких нет. Нужно работать. Не хватало скорости, креативных решений, уверенности. Нужно действовать быстрее. Это первая игра. Игровой тонус, непростой соперник повлияли на наше взаимодействие. По желанию, по старанию, по движению у меня нет никаких вопросов к команде. Молодцы. Ошибки будем разбирать, чтобы быть сильнее и победить.

— Малком мало брал игру на себя?

— Игра была сложная. Когда есть пространство, любой команде играть легче. Однако когда команда обороняется компактно и низко, то индивидуальных действий не так много. Однако он адаптируется в команде. Это молодой игрок, он очень много пропустил. Сегодня смотрелся хорошо. Дальше будем улучшать наше взаимодействие.

— Много было стычек. Что произошло в моменте с удалением Семина?

— Говорить о судействе — отдельный и длительный диалог. Поэтому не буду его касаться. Другие люди разберут судейство. Много было спорных решений. Но пусть другие люди их оценивают. Не хочу отвлекаться на эту тему.

— Борьба за чемпионство продолжается?

— Конечно, борьба есть. Мы прекрасно это понимаем. Наше дело играть и выигрывать. Очки будем считать позже в подходящее время.