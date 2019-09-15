Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обозначил цели сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

— Ваша задача в Лиге чемпионов — выйти из группы?

— У нас задача играть и стараться выйти из группы, — приводит «РГ» слова Семака. — Естественно, мы будем прилагать все усилия. Насколько получится — посмотрим. Мы не слабее и не сильнее никого. Поэтому мы можем выйти в 1/8 финала. Если нет — это не будет катастрофой, потому что мы не лучше никого. Хотя и не хуже. «Лейпциг» и «Лион» играют в более сильных чемпионатах. В Португалии ситуация немножко другая, но если вы видели матчи той же «Браги» в Лиге Европы со «Спартаком», то понимаете, что команды из этой страны ничем не слабее наших.

У «Зенита» в прошлом году была достаточно сложная квалификация в еврокубках, сейчас у «Краснодара». Все это говорит о реальном уровне нашего футбола. Мы все похожи. Хорошо, что у нас есть такое представительство в Лиге чемпионов, но общий уровень на данный момент оставляет желать лучшего.