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Сергей Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных»

13:03

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды Андрее Луневе и Малкоме.

— Андрей Лунев примет участие в «Фан-Променаде» и проведет автограф-сессию на «Газпром Арене». Как он себя чувствует?
— Его состояние улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе.

— Если можно, то еще вопрос про Малкома. Действительно ли он уехал в Бразилию? Каково его состояние?
— Все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-12-04-sergey-semak-dolzhny-dumat-tolko-o-matche-protiv-dinamo-.htm

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