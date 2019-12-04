Сергей Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды Андрее Луневе и Малкоме.

— Андрей Лунев примет участие в «Фан-Променаде» и проведет автограф-сессию на «Газпром Арене». Как он себя чувствует?

— Его состояние улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе.



— Если можно, то еще вопрос про Малкома. Действительно ли он уехал в Бразилию? Каково его состояние?

— Все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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