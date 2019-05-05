Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в чемпионате России сезона-2018/19 по прилету в Санкт-Петербург обратился к болельщикам, собравшимся у аэропорта Пулково. Команду, которая прилетела из Грозного, встречали несколько тысяч человек.

Сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), но стали недосягаемы для соперников после поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2). Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15.

– Мы не ожидали такого приема. Лично счастлив и благодарю каждого из вас за нашу победу. Победу вашу, нашу и города. Чемпионство наше. Ура! Кто чемпионы?

– Мы чемпионы! – дружно ответили Семаку болельщики. (Гоша Чернов)

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