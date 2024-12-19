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Сегодня, 10:39

Агент Обухова: «Активно поиском клуба я сейчас не занимаюсь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Завершение карьеры? Вопрос к Обухову. Пусть он сам официально скажет, что завершил карьеру, если принял такое решение. Если нам поступит какое-то предложение, то мы рассмотрим его. Вопрос в том, будет оно или нет. Активно поиском клуба я сейчас не занимаюсь. Возможно, он просто продолжит выступать в медиалиге», — сказал Пушкин «СЭ».

Последним профессиональным клубом 32-летнего Обухова был «Оренбург», который нападающий покинул в июне в связи с истечением контракта. Ранее форвард выступал также за «Спартак», «Ростов», «Тамбов», «Сочи», «Мордовию» и «Кубань».

Владимир Обухов
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Муталип Алибеков

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