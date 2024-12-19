Агент Щенникова о будущем экс-защитника ЦСКА: «Он пока не принял решение о завершении карьеры»

Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«В каком статусе Георгий Щенников? Официально он не объявлял о завершении карьеры. Только догадываться можно. Вдруг поступит предложение завтра... Кто знает? Он сейчас сконцентрирован на бизнесе, но при этом себя поддерживает в форме. Он пока не принял для себя решение о завершении карьеры», — сказал Пушкин «СЭ».

33-летний защитник взял паузу в карьере, покинув ЦСКА в 2023 году.