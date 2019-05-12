Сергей Прядкин: "Ситуация с "Анжи"? Мы не застрахованы от этого"

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о клубах, у которых есть большие финансовые проблемы.

– По ходу каждого сезона есть команда, испытывающая финансовые проблемы. Есть ли какие-то меры, которые помогут избежать таких ситуаций?

– От этого никто не застрахован. Абсолютно разное финансовое состояние в клубах. Это не только у нас. Два дня назад прилетел с Ньона, где было совещание, связанное с новыми турнирами. Собрался совет директоров Европейской ассоциации профессиональных лиг, куда я вхожу и Исполнительный комитет УЕФА. Во всех ведущих лигах, которые впереди нас, точно такая же финансовая ситуация. Благосостояние у клубов совершенно разное. Понятно, что в Англии самый последний клуб получает под 100 миллионов фунтов стерлингов. Если бы у нас такое было… (смеется). Мы такую сумму не можем набрать на всю премьер-лигу, а там от телевизионного пула, вылетающая команда получает столько. Ясно, что уровень жизни другой, рекламное время другое. Но если сравнивать бюджет клубов из Манчестера, команд "Челси", "Ливерпуля" и нижних команд, то там тоже большая разница.

И про Испанию говорили, где за счет трех, четырех клубов лига живет. И то она имеет деньги не за телевизионные права своего чемпионата, а за счет зарубежных прав, где покупают матчи "Реала", "Барселоны", которые популярны в Африке, Азии, Японии. Там тоже между условной "Барселоной" и "Севильей" громадная разница.

От этого никуда не уйдешь. Мы будем еще это в дальнейшем испытывать. Хотелось бы, чтобы лига зарабатывала 100 миллионов долларов и последняя команда получала от нас не полтора миллиона, а хотя бы миллионов пять. Мы не застрахованы от этого.

Был уверен в начале, что "Анжи" дойдет до конца сезона. Лига помогала, клубы собирались по этому поводу. Часть средств, которые были предназначены "Анжи" от премьер-лиги по итогам сезона, мы им выплатили заранее. Я за то, чтобы было больше частных клубов. Ну, или хотя бы государственная компания и частный бизнес. Но когда меняется руководитель региона, которому футбол не нравится, а нравится хоккей, баскетбол, то сразу возникают большие проблемы.

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