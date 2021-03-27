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Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг

10:22
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг, сообщает пресс-служба РПЛ.

26 марта в онлайн-режиме состоялось заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг, на котором были проведены выбор в совет директоров организации. Срок полномочий органа составит четыре года.

Ассоциация представляет интересы профессиональных футбольных лиг Европы. В ее задачи входит сохранение соревновательного баланса, защита внутренних профессиональных футбольных соревнований, отстаивание интересов лиг в переговорах с УЕФА, ФИФА и другими организациями. Прядкин входит в совет директоров ассоциации с 2007 года.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26402.html

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