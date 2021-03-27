Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг, сообщает пресс-служба РПЛ.
26 марта в онлайн-режиме состоялось заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг, на котором были проведены выбор в совет директоров организации. Срок полномочий органа составит четыре года.
Ассоциация представляет интересы профессиональных футбольных лиг Европы. В ее задачи входит сохранение соревновательного баланса, защита внутренних профессиональных футбольных соревнований, отстаивание интересов лиг в переговорах с УЕФА, ФИФА и другими организациями. Прядкин входит в совет директоров ассоциации с 2007 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю