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Акинфеев побывал на концерте группы «Руки Вверх» в Минске

26 марта 2021, 23:45
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Instagram сообщил, что побывал на концерте «Руки Вверх!» в Минске.

«Руки вверх! Я с вами везде. Минск спасибо. Но завтра как всегда тренировка с командой, работаем», — написал Акинфеев.

После 23 туров Тинькофф-РПЛ ЦСКА набрал 40 баллов и располагается на 5-м месте в турнирной таблице.

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