«Рубин» проведет контрольный матч против «Тамбова»
«Рубин» проведет контрольный матч против «Тамбова», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Встреча состоится сегодня, 27 марта. Начало — в 14.00 (мск). Матч пройдет в закрытом режиме.
Сегодня проведём контрольную игру с @fctambov68 ??— «Рубин» Казань (@fcrk) March 27, 2021
? Матч начнётся в 14:00 и пройдёт в закрытом режиме. pic.twitter.com/wVetTpNjZG
«Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками, «Тамбов» идет на последней, 16-й строчке с 13 очками после 23 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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