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«Рубин» проведет контрольный матч против «Тамбова»

11:27
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«Рубин» проведет контрольный матч против «Тамбова», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Встреча состоится сегодня, 27 марта. Начало — в 14.00 (мск). Матч пройдет в закрытом режиме.

«Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками, «Тамбов» идет на последней, 16-й строчке с 13 очками после 23 туров.

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