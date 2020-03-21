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Сергей Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

14:20
Сергей Прядкин. Фото ТАСС
Сергей Прядкин. Фото ТАСС
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Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности досрочно завершить чемпионата из-за коронавируса.

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На данный момент турнир приостановлен до 10 апреля.

— Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти, — сказал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ». — Но это самый крайний случай. Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить.

Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием.

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