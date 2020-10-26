Сергей Подпалый: «У ЦСКА было достаточно времени для восстановления»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. По мнению специалиста, армейцы успели восстановиться после игры Лиги Европы с «Вольфсбергом» (1:1).

— Думаю, у ЦСКА было достаточно времени для восстановления, — сказал Подпалый в эфире «Матч премьер». — Не думаю, что в этом плане у них будут проблемы. Не должно сказаться то, что они сыграли в еврокубках. Понятно, что игра у них была непростая.