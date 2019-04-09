Сергей Петров: "Хочется прочувствовать атмосферу Лиги чемпионов на себе"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров поделился мнением о том, чего стоит ждать от концовки чемпионата России. "Быки" занимают второе место в таблице, уступая лидирующему "Зениту" четыре очка.

– Сейчас начнется самое интересное, потому что мы наверху в турнирной таблице, – сказал Петров в интервью клубному YouTube каналу. – Много команд захочет нас оттуда скинуть, без этого никак. Для нас самое главное добиваться максимального результата в каждом матче и при этом демонстрировать хорошую игру, которая нравится нашим болельщикам. Если каждый футболист будет отдаваться на 100 процентов, то "Краснодар" сможет достичь желаемого.

Экономил ли я силы в чемпионате, когда играл в Лиге Европы? Конечно, нет. Так вся Европа играет: через два на третий день и очень много матчей. Тем более на стадионе и на базе есть все восстановительные процедуры

Хочется прочувствовать атмосферу Лиги чемпионов на себе. Будем стараться воспользоваться шансом и попасть туда. Ответственнсть и давление? Не надо об этом думать, нужно оставить мысли в стороне и от игры к игре выкладываться на максимум.

В текущем сезоне Сергей Петров принял участие в 26 матчах "Краснодара" и отдал 4 результативные передачи.