Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» в Саранске. Это первая игра после паузы на встречи сборных.

Специалист также рассказал о том, повлияла ли ситуация с задержками зарплаты на футболистов. Команда была готова бойкотировать выход на поле, но в итоге отказалась от этого шага.

— Мы хорошо провели паузу, было время поработать, — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Первушин. — Я уже говорил, что нам этого не хватало, потому что некоторые футболисты добавлялись в состав по ходу старта сезона. Сейчас мы становимся похожи на команду. Финансы? Это не повлияло, потому что встреча состоялась, ребят успокоили, что все долги погасят. Думаю, команда подходит к матчу в нормальном расположении духа.

— Пока ограничились обещаниями?

— Пока да.

— Что касается соперника: будете ли бороться с «Уфой» с позиции силы?

— Во-первых, мы играем с одинаковой схемой, а когда встречаются две команды с одинаковыми схемами, это предполагает наличие большого наличия перехватов, единоборств, отборов. Кто в этом компоненте будет сильнее — тот и победит.

— Впоминали прошлогодний матч «Тамбова» и «Уфы», который был для вас первым на посту главного тренера?

— Да, вспоминал, говорил об этом на установке. Тогда для нас все сложилось удачно. Также, мы вспоминали и игру второго круга, когда мы упустили ничью на последних минутах, играя вдесятером. «Уфа» — принципиальный соперник, мы готовились.