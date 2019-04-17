КДК оштрафовал "Спартак" на 150 тысяч рублей по итогам матча с "Ростовом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Спартак" был оштрафован за поведение болельщиков в матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:2). Всего руководство красно-белых выплатит 150 тысяч рублей.

Напомним, что "Спартак" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, у "Ростова" 35 баллов и шестая строчка.

– Болельщики "Спартака" зажгли четыре петарды и один файер, также скандировали нецензурные выражения в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова и в адрес ЦСКА, – цитирует ТАСС Григорьянца. – За пиротехнику "Спартак" наказан на 100 тыс. рублей, за мат – на 50 тыс. рублей. Болельщики "Ростова" также скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА, за что клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр