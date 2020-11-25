Паршивлюк: «Карточки в России сейчас раздают направо и налево»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» рассказал об ожиданиях от предстоящего матча.

— Провел два года в этом замечательном городе и отличной команде, — сказал Паршивлюк. — Остались только позитивные эмоции, с которыми и вернусь в Ростов. Что касается конкуренции, то только в плюс, что на каждой позиции есть два игрока, которые доказывают свою состоятельность и право выходить на поле в выходные. Карточек действительно много. До этого за всю карьеру была только одна красная, в дерби с ЦСКА, когда заступился за Козлова. Карточки сейчас раздают направо и налево, но многие мои были необязательные. Иногда шел слишком агрессивно в отбор, как в матче с «Локомотивом», хотя при том счете не стоило этого делать. (Дмитрий Гирин)

Матч 16-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Динамо» состоится в субботу, 28 ноября. Начало — в 19.00 (мск).