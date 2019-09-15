Сергей Матвеев: «С нетерпением ждем Фернандеша»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 9 тура РПЛ рассказал о состоянии игроков, в частности отметив большие ожидания от новичка Мануэла Фернандеша, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

Что с Вандерсоном? Не усугубилось ли его повреждение после того, что он получил в игре с «Уралом»?



— У него все нормально. После матча будет осмотр. У него был небольшой дискомфорт. Мы по счету немного приберегли его. Плюс каждый игрок, который выходит, должен помогать. Намли вышел хорошо и помог команде довести матч до логического завершении.



— В каком состоянии Фернандеш? Когда он сможет выйти на поле?



— Он присоединился к нам совсем недавно, втягивается в процесс. Еще дней 10, и он будет тренироваться с нами в основной группе. Надеемся, поможет в дальнейшем, потому что игрок очень хороший, может играть в атакующей группе на разных позициях. Поэтому мы с нетерпением его ждем.



— У вас была продолжительная пауза на игры сборных. Что прорабатываете в этот период с маленьким количеством игроков в своем распоряжении?



— Мы приглашаем ребят из К-2, К-3, они добавляют нам в процессе. Какие-то индивидуальные действия прокатываем и общие командные взаимодействия, насколько это возможно. Мы планируем наш тренировочный процесс к ближайшей игре, и какие-то возможные аспекты из ближайшей игры пытаемся тренировать.

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