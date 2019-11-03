Сергей Матвеев: «Матч с «Ростовом» можно рассматривать как дерби для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев отметил, что матч 15-го тура чемпионата России с «Ростовом» принципиален для его команды. Он подчеркнул особую важность игры.

— Это можно рассматривать как южное дерби. Готовились в обычном режиме, но понимаем, что матч очень важен для турнирного положения и вообще, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Матвеев. — Газинский? Он занимается в общей группе, но с ограничениями. Не ждите его еще недели три точно. Сложно сказать, будет ли плюсом для нас то, что «Ростов» играл в Кубке России, а мы нет. Игра покажет.