Сергей Матвеев: «До 80-й минуты контролировали ход матча»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (2:0).

— Сложно сказать, почему прижались в концовке к воротам, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер» — Но мы довольны качеством игры. До 80-й минуты контролировали ход матча. Может, в концовке «Арсенал» прибавил. Надо разобраться.

Качество игры удовлетворило. Особенно в первом тайме. Был хороший контроль. Может, не было очень много опасных моментов, но контролировали игру.

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