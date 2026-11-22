Ролан Гусев после матча ЦСКА — «Ахмат»: «Мы понимали, что соперникам не хватит свежести во втором тайме»

Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России.

«В первом тайме — не круто, это понятно. Мы знали и готовились к тому, что ЦСКА первые минуты проводит дома очень мощно. Понимали, что нам надо будет делать блоки, особенно в центре поля — там, где у них и Кисляк, и Обляков, и плюс заходит в середину Глебов и Матеус. Нам надо было этот центр поля нейтрализовать.

Конечно, мы понимали, что, наверное, им не хватит свежести во втором тайме, и мы в этом плане, наверное, будем выглядеть получше. Так и получилось. То, что во втором тайме и планировали сделать, и предполагали: если поведем в счете, они перейдут на двух нападающих. И сразу был план, что Ибишев у нас сядет в тройку. Хотя тоже он уже подустал. Почему я его держал — потому что как раз вот этот ход мог произойти, и он произошел. Потом уже решили, что оставим его до конца, и как раз он нам понадобился», — сказал тренер во флэш-интервью.

«Ахмат» (17 очков после 15 игр) занимает 11-е место в таблице чемпионата России.