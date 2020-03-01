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Сергей Матвеев: «Черников хорошо зарекомендовал себя на сборах»

16:24
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Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Уфы» заявил, что его не беспокоит новое сочетание в центре обороны краснодарской команды. В паре сыграют Егор Сорокин и Кайю.

— Мы довольны тем, что есть. У нас есть, кем заменить тех, кто не может сыграть, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Сборы пошли плодотворно. В прошлом мы использовали схему 4-4-2. Теперь опробовали 4-3-3, наигрывали разные варианты.

Александр Черников хорошо зарекомендовал себя на сборах. Академия плодотворно работает и дает результат. Посмотрим, что он покажет на поле.

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