Сергей Матвеев: «Черников хорошо зарекомендовал себя на сборах»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Уфы» заявил, что его не беспокоит новое сочетание в центре обороны краснодарской команды. В паре сыграют Егор Сорокин и Кайю.

— Мы довольны тем, что есть. У нас есть, кем заменить тех, кто не может сыграть, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Сборы пошли плодотворно. В прошлом мы использовали схему 4-4-2. Теперь опробовали 4-3-3, наигрывали разные варианты.

Александр Черников хорошо зарекомендовал себя на сборах. Академия плодотворно работает и дает результат. Посмотрим, что он покажет на поле.