Сергей Кузнецов: "Кононов - сторонник зрелищного атакующего футбола. Таких сейчас немного"

Помощник главного тренера "Спартака" рассказал, на какой футбол делает ставку возглавляющий команду Олег Кононов.

- Кононов всегда был приверженцем так называемого спартаковского стиля?

- Можно и так выразиться. Но я бы сказал, что Олег Георгиевич - сторонник зрелищного атакующего футбола. Хотя сейчас, пожалуй, немного найдется специалистов, готовых делать акцент на атаку. Развитие футбола идет таким путем, что многие предпочитают больше уделять внимания оборонительным действиям. А Олег Георгиевич всегда выделялся. Потому что рисковал, стремился к яркой игре. Мне, как нападающему, это нравилось, - цитирует специалиста Bobsoccer.

Олег Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Ранее он тренировал тульский "Арсенал", "Ахмат", "Краснодар", "Севастополь," "Карпаты", был помощником главного тренера "Шерифа", запорожского "Металлурга", минских "Локомотива" и "Торпедо".

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