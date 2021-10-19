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Сергей Карасев: «Мне нравятся креативные игроки, которые играют в середине поля»

01:46
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Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев ответил на вопрос о любимой команде.

«Любимой команды у меня нет. Есть много футболистов, которые нравятся по стилю игры. Приятно следить за ними по телевизору. Мне нравятся креативные игроки, которые играют в середине поля», — сказал Карасев в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Карасев работал на матчах чемпионата Европы-2020, в том числе судил игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Также на его счету работа главным арбитром в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пенальти).

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Сергей Разин все материалы автора

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