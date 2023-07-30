Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:08

Хусаинов: «У Безбородова были проблемы со связью? Это все лукавые оправдания!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» оценил работу бригады Владислава Безбородова в концовке первого тайма матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

«Арбитр не мог давать красную карточку уже после пробития пенальти. Эпизод заигран. Проблемы со связью? Это все лукавые оправдания! Арбитр должен был оставаться при своем решении. Не похоже на Безбородова. Он опытный арбитр», — сказал Хусаинов «СЭ».

В РФС заявили, что в Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве.

Пять голов в матче были забиты с пенальти. Особенно скандальным стал эпизод в концовке первого тайма, когда главный Безбородов нарушили протокол ВАР. Судья сначала дал отмашку на выполнение пенальти, но уже после окончания момента Безбородов отправился к монитору смотреть фол армейца, заменил желтую карточку на красную и удалил защитника Милана Гайича с поля, и назначил повторный пенальти.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — ЦСКА: судья Безбородов и видеоассистент Иванов нарушили протокол ВАР. Это основание для подачи протеста

РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Сергей Хусаинов
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?
«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Есть ли альтернатива Дзюбе в нападении «Локо»? Мнение Кузьмичева
Галактионов — о матче с «Факелом»: «В РПЛ нет команд, которые можно обыграть на классе»
ЦСКА пошутил о проблемах судей со связью после победы в Грозном
«Ахмат» — ЦСКА: видео голов матча
«Ахмат» — ЦСКА: пять голов с пенальти, три удаления и нарушение протокола ВАР! Онлайн трансляция матча
ЦСКА обыграл «Ахмат» в гостях, все 5 голов в матче были забиты с пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Исаев-Штирлиц

    просто РЭБом заглушили...а он у нас очень мощный...даже илон маск жалуется

    30.07.2023

  • zg

    Ну вот такую отмазку ему на скорую руку склепали,дальше,может будет веселей!)

    30.07.2023

    • «Ахмат» — ЦСКА: видео голов матча

    ЦСКА пошутил о проблемах судей со связью после победы в Грозном
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
    2
    		 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
    3
    		 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
    4
    		 Урал 2 1 1 0 2-1 4
    5
    		 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
    6
    		 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
    7
    		 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
    8
    		 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
    9
    		 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
    10
    		 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
    11
    		 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
    12
    		 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
    13
    		 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
    14
    		 Факел 2 0 0 2 2-6 0
    15
    		 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
    16
    		 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    29.07 15:00
    Кр. Советов – Динамо
    		 3 : 3
    29.07 17:30
    Урал – Пари НН
    		 0 : 0
    29.07 20:00
    Ростов – Зенит
    		 1 : 1
    30.07 15:00
    Рубин – Оренбург
    		 1 : 1
    30.07 17:30
    Факел – Локомотив
    		 1 : 4
    30.07 20:00
    Краснодар – Сочи
    		 2 : 0
    30.07 20:00
    Ахмат – ЦСКА
    		 2 : 3
    31.07 19:30
    Спартак – Балтика
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Зенит

    		 3
    Наир Тикнизян

    Наир Тикнизян

    Локомотив

    		 3
    Федор Чалов

    Федор Чалов

    ЦСКА

    		 3
    П
    Лукас Вера

    Лукас Вера

    Оренбург

    		 2
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Локомотив

    		 2
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 2
    И К Ж
    Виктор Александров

    Виктор Александров

    Пари Нижний Новгород

    		 1 1 0
    Марат Быстров

    Марат Быстров

    Ахмат

    		 2 1 0
    Милан Гайич

    Милан Гайич

    ЦСКА

    		 2 1 0
    Вся статистика
    Новости
    RSS RSS
    Все новости