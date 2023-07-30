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Судейство

Сегодня, 21:59

В РФС сделали заявление по судейству в матче «Ахмат» — ЦСКА

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В РФС сделали заявление по судейству в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
2
1
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
2
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
5
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
6
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
7
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
8
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
9
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
10
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
13
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
14
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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