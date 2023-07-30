В РФС сделали заявление по судейству в матче «Ахмат» — ЦСКА

В РФС сделали заявление по судейству в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.