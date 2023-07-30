В РФС сделали заявление по судейству в матче «Ахмат» — ЦСКА
В РФС сделали заявление по судейству в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.
«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
10
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
13
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
14
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
Новости