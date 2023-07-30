ЦСКА пошутил о проблемах судей со связью после победы в Грозном

Telegram-канал ЦСКА пошутил о проблемах со связью у судей матча второго тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

«Несмотря на проблемы со связью, мы все равно нашли возможность вам сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти», — написано в сообщении клуба.

В первом тайме встречи было назначено четыре пенальти: по два в ворота каждой из команд. Заключительный мяч в этой встрече был также забит с 11-метровой отметки.

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

По ходу встречи в РФС сделали заявление по судейству в матче «Ахмат» — ЦСКА.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», — заявили в службе коммуникаций РФС.