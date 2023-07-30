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Судейство

Сегодня, 22:08

ЦСКА пошутил о проблемах судей со связью после победы в Грозном

Виталий Косик
Корреспондент
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Telegram-канал ЦСКА пошутил о проблемах со связью у судей матча второго тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

«Несмотря на проблемы со связью, мы все равно нашли возможность вам сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти», — написано в сообщении клуба.

В первом тайме встречи было назначено четыре пенальти: по два в ворота каждой из команд. Заключительный мяч в этой встрече был также забит с 11-метровой отметки.

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

По ходу встречи в РФС сделали заявление по судейству в матче «Ахмат» — ЦСКА.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», — заявили в службе коммуникаций РФС.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
3
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
7
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
8
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
9
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
13
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
15
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
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 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
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 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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