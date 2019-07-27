Сергей Горлукович: "Кононов – это путь в никуда"

Трехкратный чемпион России в составе "Спартака", бывший защитник Сергей Горлукович считает, что с Олегом Кононовым у красно-белых нет будущего.

В субботу, 27 июля, "Тамбов" обыграл "Спартак" (2:0) в матче третьего тура РПЛ.

– Я, кажется, вам лично уже как-то говорил: Кононов – это путь в никуда, – сказал Горлукович. – Не прав оказался, что ли? По-моему, время все расставляет на свои места. Когда окончательно стошнит от игры, тогда, наверное, что-то поменяется. К этому все шло.

– Пока "Спартак" идет по нисходящей. Победа с "Сочи", ничья с "Ростовом" и поражение от "Тамбова".

– Ну вот... А команда вроде бы должна прогрессировать от тура к туру. Или я опять что-то попутал? А "Спартак" проиграл "Тамбову".

У "Тамбова" видна организация, дисциплина, какая-то четкость. А что у "Спартака"? Ни-че-го. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Горлуковичем читайте – здесь