Комик Мусагалиев высказался об обещании Боярского съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на обещание народного артиста РСФСРи поклонника «Зенита» Михаила Боярского съесть собственную шляпу, если сине-бело-голубые станут чемпионами в текущем сезоне РПЛ.

«Михаил Сергеевич — уважаемый человек, глыба! Но я таких заявлений сделать не могу — не такой волшебник, как он. При всем желании, съесть шляпу у меня не получится. В моем сорокалетнем организме этот несъедобный предмет может не перевариться. Боюсь пропустить следующий сезон «Спартака». Рисковать не буду», — сказал Мусагалиев «СЭ».

После 23 туров «Спартак» набрал 47 очков и вышел на второе место в чемпионате России, обогнав «Зенит» (47) по личным встречам. Обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.