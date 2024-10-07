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Балахнин: «Динамо» еще не стабильно, но иногда показывает интересный футбол»

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Балахнин оценил футбол, который показывает московское «Динамо» при Марцеле Личке.

«Очень рано подводить итоги оправдывает ли он ожидания или нет. Но действительно «Динамо» сейчас проигрывает матчи прямым конкурентам. Это очевидно. Но команду Личка создал очень интересную, они, скажем так, еще не стабильны, но иногда показывают очень интересный футбол. Есть еще надежды, что они смогут стабилизироваться и играть в такой хороший футбол», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» на своем поле уступило ЦСКА со счетом 1:2. Бело-голубые с 20 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Балахнин
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3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
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 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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