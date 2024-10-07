Орещук считает, что Глушакову пора заканчивать профессиональную карьеру

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для «СЭ» поделился мнением о ситуации с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

«Денису пора заканчивать. История с «Химками» могла быть для него идеальной. Непонятно, что там произошло. Если бы Глушаков закончил в «Химках» красиво — это был бы венец его карьеры. Но так же его должны оставить в структуре клуба, так что, может, скоро будет прощальный матч Дениса Глушакова», — сказал Орещук «СЭ».

3 октября футболист 37-летний перешел в медийную команду «СКА-Ростов». При этом он отметил, что останется в структуре подмосковного клуба.

(Дарик Агаларов)