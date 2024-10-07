Рыбус отказал клубам РПЛ из нижней части таблицы в летнее трансферное окно

Роман Орещук, представитель бывшего защитника «Локомотива», «Спартака» и «Рубина» Мацея Рыбуса, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о предложениях футболиста в летнее трансферное окно.

— Мы хотим зимой зацепиться за профессиональный футбол, — сказал Орещук «СЭ». — У нас были предложения летом, но Мацей отказался от них.

— Какие предложения?

— Это были не топовые команды: клубы из России, Греции, Кипра. Отказался, потому что не хотелось бороться за выживание.

— Какие предложения готовы рассмотреть зимой?

— Клубы ФНЛ, которые претендуют на выход в премьер-лигу. Сейчас уже рассмотрим предложения от клубов РПЛ из нижней части таблицы. Мацей жалеет, что летом не принял их предложения. Просто многие клубы в летнее межсезонье выходили на нас в июне. Казалось, что предложения лучше еще будут. Но если бы мы знали, что ничего хорошего не будет, то думаю, Мацей согласился бы играть и за клубы, борющиеся за выживание, — добавил Орещук.

Ранее 34-летний поляк стал футболистом медийной команды ФК «10». Последним профессиональным клубом Рыбуса был казанский «Рубин».

(Дарик Агаларов)