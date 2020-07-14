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ЦСКА оштрафован на 350 тысяч, Слуцкий — на 100 тысяч, Хинкель — на 10 тысяч

17:04
12 июля. Москва. ЦСКА — «Рубин» — 1:1. Тренер ЦСКА Виктор Онопко и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июля. Москва. ЦСКА — «Рубин» — 1:1. Тренер ЦСКА Виктор Онопко и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 14 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были разобраны нарушения в матчах 28-го тура Тинькофф-чемпионата России.

Как и в предыдущих турах, большинство штрафов связаны с нарушением регламента РФС по возобновлению тренировок и матчей чемпионата на фоне пандемии. За данное нарушение были наказаны:

— «Арсенал» (250 тысяч);

— игрок «Арсенала» Валерий Громыко (100 тысяч);

— «Сочи» (250 тысяч);

— «Локомотив» (150 тысяч);

— «Ростов» (50 тысяч);

— ЦСКА (250 тысяч);

— главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий (100 тысяч);

— «Динамо» (200 тысяч).

Кроме того, «Сочи» заплатит 20 тысяч за скандирование оскорбительных выражений и 250 тысяч — за несогласованный баннер. Асистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч, а ЦСКА также выплатит 100 тысяч за поведение футболистов (6 желтых карточек во встрече с «Рубином»).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211932

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




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