Во вторник, 14 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были разобраны нарушения в матчах 28-го тура Тинькофф-чемпионата России.

Как и в предыдущих турах, большинство штрафов связаны с нарушением регламента РФС по возобновлению тренировок и матчей чемпионата на фоне пандемии. За данное нарушение были наказаны:

— «Арсенал» (250 тысяч);

— игрок «Арсенала» Валерий Громыко (100 тысяч);

— «Сочи» (250 тысяч);

— «Локомотив» (150 тысяч);

— «Ростов» (50 тысяч);

— ЦСКА (250 тысяч);

— главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий (100 тысяч);

— «Динамо» (200 тысяч).

Кроме того, «Сочи» заплатит 20 тысяч за скандирование оскорбительных выражений и 250 тысяч — за несогласованный баннер. Асистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч, а ЦСКА также выплатит 100 тысяч за поведение футболистов (6 желтых карточек во встрече с «Рубином»).