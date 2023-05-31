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Сергеев: «Кассьерра — разносторонний игрок, может придержать, ударить, забить мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры.

«В плане игры мне тяжело его охарактеризовать. Он — разносторонний игрок, может придержать, ударить, забить мяч. Думаю, у него такой сезон, где просто не прет — ну не летит мяч в ворота, и все.

Выбор тренерским штабом либо меня, либо Кассьерры зависит и от игры соперника, и от того, кто из нас в какой форме сейчас. К этому я отношусь спокойно. То, что Кассьерра не может забить — в «Сочи» он показал, что умеет забивать. При переходе в «Зенит» он рассматривался как снайпер, который должен много забивать. Просто сейчас ему не везет», — цитирует «Спорт День за днем» Сергеева.

В этом сезоне Кассьерра в 26 матчах за «Зенит» забил 2 гола.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sergeev-o-kasserre-u-nego-takoy-sezon-gde-prosto-ne-pret-v-sochi-on-pokazal-chto-umeet-zabivat
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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