Сергеев: «Кассьерра — разносторонний игрок, может придержать, ударить, забить мяч»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры.

«В плане игры мне тяжело его охарактеризовать. Он — разносторонний игрок, может придержать, ударить, забить мяч. Думаю, у него такой сезон, где просто не прет — ну не летит мяч в ворота, и все.

Выбор тренерским штабом либо меня, либо Кассьерры зависит и от игры соперника, и от того, кто из нас в какой форме сейчас. К этому я отношусь спокойно. То, что Кассьерра не может забить — в «Сочи» он показал, что умеет забивать. При переходе в «Зенит» он рассматривался как снайпер, который должен много забивать. Просто сейчас ему не везет», — цитирует «Спорт День за днем» Сергеева.

В этом сезоне Кассьерра в 26 матчах за «Зенит» забил 2 гола.