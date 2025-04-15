Сергеев назвал «Крылья Советов» лучшим клубом в своей карьере

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев ответил на вопрос о том, хотел бы он продолжить карьеру в самарском клубе.

«Посмотрим, я не знаю, как дальше все сложится. У меня действующий контракт с клубом. «Крылья» — лучший клуб в моей карьере. Что касается Самары, то не хочу сравнивать этот город, например, с Москвой или Санкт-Петербургом. В каждом городе есть своя изюминка», — приводит «РБ Спорт» слова Сергеева.

Форвард перешел из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. Контракт 29-летнего футболиста с самарской командой рассчитан до конца июня 2027-го.