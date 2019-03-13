Сердар Азмун: "Семак - умный и перспективный тренер. Хотел работать именно с ним"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун отметил, что согласился на переход в питерский клуб из-за желания поработать с Сергеем Семаком. Иранец подписал контракт с сине-бело-голубыми 1 февраля. Он провел 5 матчей, в которых забил 5 голов.

- Предложение от "Зенита" поступило прямо во время Кубка Азии. Я был рад, потому что у меня появилась возможность играть в команде, где работает молодой и сильный тренер, - заявил Азмун в интервью клубной пресс-службе "Зенита".

Конечно, я рассказал Бердыеву о том, что собираюсь уходить. Было бы странным, если бы игрок не сообщал о таком своему тренеру. Тем более мы с ним долго работали, и у нас сохранились прекрасные отношения.

Но уходил я к другом, не менее хорошему специалисту. Сергей Богданович молодой, умный и перспективный тренер. Я еще до перехода в "Зенит" говорил родителям, что если останусь в России, то хочу поработать именно с ним.

Плохой тренер не мог бы добиться успехов с "Уфой" и удерживать первое место с "Зенитом". Многие пытаются достичь таких же результатов, но получается только у лучших.