РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сердар Азмун: «Нет разницы, кто забивает — я или Дзюба»

15 июля 2020, 22:55
Сердар Азмун. Фото AFP
Сердар Азмун. Фото AFP
Теги:

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга» (4:1). Он отметил, что не придает значения борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ со своим партнером Артемом Дзюбой.

«Ни одна игра легкой не бывает легкой, — сказал Азмун в эфире канала «Матч премьер». —  Слава богу, что во втором тайме движение было получше, мы старались выполнять то, что хотел от нас тренер. Дзюба? По-моему, любой нападающий который забивает для своей команды, достоин уважения. Мы старались помочь своей команде одержать победу, и это самое главное. Гонка бомбардиров? Мы вместе, в одной команде. Нет разницы кто забивает. Нам важно помочь друг другу».

В этом матче иранец сделал дубль и сделал результативный пас на Дзюбу. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, имея в активе 17 мячей. У Азмуна на один гол меньше.

Зенит — Оренбург

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир