Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга» (4:1). Он отметил, что не придает значения борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ со своим партнером Артемом Дзюбой.

«Ни одна игра легкой не бывает легкой, — сказал Азмун в эфире канала «Матч премьер». — Слава богу, что во втором тайме движение было получше, мы старались выполнять то, что хотел от нас тренер. Дзюба? По-моему, любой нападающий который забивает для своей команды, достоин уважения. Мы старались помочь своей команде одержать победу, и это самое главное. Гонка бомбардиров? Мы вместе, в одной команде. Нет разницы кто забивает. Нам важно помочь друг другу».

В этом матче иранец сделал дубль и сделал результативный пас на Дзюбу. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, имея в активе 17 мячей. У Азмуна на один гол меньше.