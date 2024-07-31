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Сегодня, 14:10

Батак: «Я хочу работать в России»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сербский тренер Радослав Батак сообщил «СЭ» о готовности тренировать в России.

«Пока ничего нового. Смотрю, как развивается футбол в России. Смотрел первые два тура. «Динамо» хорошо играет, отдельно выделю Майсторовича, который забил гол! Будущее? Серьезных предложений пока не получал. Я хочу работать в России. Готов к этому, опыт есть. Работаю восемь лет, три раза добивался результата в Сербии», — сказал Батак «СЭ».

Ранее 46-летний Батак возглавлял сербские «Войводину», «Раднички», «Нови-Пазар», а также таиландские «Краби» и «Бурирам Юнайтед Б».

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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
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 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
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