Тошич сообщил, что посетит гала-матч ЦСКА: «Это будет большой день»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич сообщил «СЭ», что посетит гала-матч в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА.

«Конечно, поддержу акцию, буду на стадионе. Это будет большой день для всех болельщиков ЦСКА, клуба и команды», — сказал Тошич «СЭ».

FONBET Первый Еврокубок пройдет 18 мая на «ВЭБ Арене». Легенды ЦСКА сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».