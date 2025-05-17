Мостовой — о дружбе с Макелеле: «Он никогда не даст заднюю»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о возможной встрече с экс-игроком сборной Франции Клодом Макелеле. Француз примет участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

«Постараемся увидеться. Если он мне напишет — увидимся! Если нет, я его где-нибудь поймаю. Он один из моих друзей. Больше десяти лет, правда, не виделись. И у него есть мой номер. И у меня его. Заднюю он никогда не даст!» — сказал Мостовой «СЭ».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды ЦСКА в FONBET Первом Еврокубке сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».