Луис Энрике: «Доволен тем, как началась моя карьера в «Зените»

Вингер «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о своей адаптации в команде из Санкт-Петербурга.

24-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Он провел 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Пожалуй, эти цифры могли быть больше, но в целом я доволен тем, как началась моя карьера в петербургском клубе. С каждым днем чувствую, что адаптируюсь все лучше, стараюсь быть полезным в каждом матче и отдавать все силы на поле. Но обещаю, что буду работать еще усерднее!« — приводит слова Луиса Энрике «КП».

После 28 туров «Зенит» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко за два тура до окончания чемпионата.