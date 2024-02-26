«Сепахан» хотел задействовать Горбани в Лиге чемпионов Азии перед трансфером в «Оренбург»

Футбольный агент Сергей Галунов рассказал о деталях перехода полузащитника Мохаммада Горбани из «Сепахана» в «Оренбург».

«Про переговоры с иранцами можно написать целую книгу: постоянно выплывали какие-то технические нюансы, плюс ментальность, не зря есть устойчивое выражение: «Восток — дело тонкое». Как пример — желание иранской стороны дать возможность игроку выступить в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против «Аль-Хиляля», потом, по ее результату, у них появилось желание использовать игрока и в ответной встрече, что было уже нереально», — цитирует Галунова Metaratings.ru.

22-летний Горбани выступал за «Сепахан» с лета 2022 года. Он провел за иранскую команду 42 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.