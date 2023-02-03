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Сегодня, 14:41

С «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Виктория Кравченко
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Как и сообщал «СЭ», с «Химок» снят запрет на регистрацию новых игроков. Об этом информируется на официальном сайте РФС.

«В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении.

Ранее, 21 октября 2022 года, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором был наложен на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов.

Источник: https://rfs.ru/news/217463
РФС
ФК Химки
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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