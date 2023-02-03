С «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов
Как и сообщал «СЭ», с «Химок» снят запрет на регистрацию новых игроков. Об этом информируется на официальном сайте РФС.
«В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении.
Ранее, 21 октября 2022 года, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором был наложен на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов.
Источник: https://rfs.ru/news/217463
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