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Сегодня, 15:16

Сенников считает, что «Локомотив» не отпустит Пиняева в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в «Зенит».

«Конечно, «Локомотив» не отпустит Пиняева летом в «Зенит». Если у Сергея есть отступная сумма, тогда все зависит от него. Для него сейчас самое главное играть, чтобы потом перейти в другой клуб и выходить в основном составе. Сергей еще не так много сыграл в РПЛ. Если бы он провел два полноценных сезона, тогда можно было бы о чем-то говорить. Он лидер команды, а атакующая линия «Локомотива» — самая сильная в чемпионате России», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Пиняев провел 15 матчей за «Крылья Советов» и 11 матчей за «Локомотив», забил 4 мяча за самарцев и один за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-ne-otpustit-pinyaeva-v-zenit/
Дмитрий Сенников
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
6
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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Локомотив – Торпедо
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