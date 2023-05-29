Сенников считает, что «Локомотив» не отпустит Пиняева в «Зенит»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в «Зенит».

«Конечно, «Локомотив» не отпустит Пиняева летом в «Зенит». Если у Сергея есть отступная сумма, тогда все зависит от него. Для него сейчас самое главное играть, чтобы потом перейти в другой клуб и выходить в основном составе. Сергей еще не так много сыграл в РПЛ. Если бы он провел два полноценных сезона, тогда можно было бы о чем-то говорить. Он лидер команды, а атакующая линия «Локомотива» — самая сильная в чемпионате России», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Пиняев провел 15 матчей за «Крылья Советов» и 11 матчей за «Локомотив», забил 4 мяча за самарцев и один за железнодорожников.