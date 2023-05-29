Белоус — о «Химках» и «Торпедо»: «Все, что происходило на поле, напоминало вялотекущую шизофрению»

Экс генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Химок» и «Торпедо» в 29-м туре РПЛ.

— Что больше всего удивило в прошедшем туре?

— Не скажу, что тур подарил оглушительные сенсации. К примеру, домашние поражения «Химок» и «Торпедо» сюрпризом не стали. Обе команды уже вылетели, ничего им не нужно. Все, что происходило на поле в их исполнении, напоминало вялотекущую шизофрению.

— Жестко вы, Юрий Викторович.

— Зато честно. Идем дальше. Ничья «Сочи» с «Зенитом», у которого разъехались все бразильцы, кроме Мантуана? Тоже ничего особенного, результат закономерен. А вот то, что «Спартак» потерял очки в матче с «Пари НН» — действительно неожиданность.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ перед последним туром. «Химки» с 18 баллами расположились на предпоследней строчке. Обе команды досрочно вылетели из РПЛ.

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