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Сегодня, 15:10

Белоус — о «Химках» и «Торпедо»: «Все, что происходило на поле, напоминало вялотекущую шизофрению»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Химок» и «Торпедо» в 29-м туре РПЛ.

— Что больше всего удивило в прошедшем туре?

— Не скажу, что тур подарил оглушительные сенсации. К примеру, домашние поражения «Химок» и «Торпедо» сюрпризом не стали. Обе команды уже вылетели, ничего им не нужно. Все, что происходило на поле в их исполнении, напоминало вялотекущую шизофрению.

— Жестко вы, Юрий Викторович.

— Зато честно. Идем дальше. Ничья «Сочи» с «Зенитом», у которого разъехались все бразильцы, кроме Мантуана? Тоже ничего особенного, результат закономерен. А вот то, что «Спартак» потерял очки в матче с «Пари НН» — действительно неожиданность.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ перед последним туром. «Химки» с 18 баллами расположились на предпоследней строчке. Обе команды досрочно вылетели из РПЛ.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Спартак

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