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Сегодня, 16:57

Сенников: «Для «Локомотива» сейчас важнее приобрести защитников, чем игроков атаки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе вингеров самарских «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в столичный клуб.

— Перспективные достаточно трансферы. Но я считаю, что для «Локомотива» сейчас важнее приобрести защитников, чем игроков атаки. Атакующих в команде достаточно. Просто с ними нужно правильно работать. Эти парни помогут, если выдержат конкуренцию.

— Эти игроки покупаются под основу или на перспективу?

— Их просто покупают, потому что они хорошие футболисты, они себя проявили, в хорошей форме они. Пиняев — на перспективу, помоложе. Глушенков стабильнее Пиняева, от него уже сейчас можно что-то ожидать.

— Стоит ли рассчитывать, что именно эти игроки вернут команду в будущем в еврокубки?

— У команды сейчас основная задача — избежать вылета. Таким образом, «Локомотив» ослабил «Крылья», забрав хороших футболистов. Теперь «Крылья» будут бороться за выживание после таких продаж. А о еврокубках пока не будем говорить, — цитирует Сенникова «Спорт день за днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-glushenkov-stabilnee-pinyaeva-ot-nego-mozhno-chto-to-zhdat
Дмитрий Сенников
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Краснодар

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