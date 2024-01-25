Сенников: «Для Тикнизяна переход в «Зенит» — это шаг вперед»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Понимаю, почему «Локомотив» отпускает Тикнизяна. Они покупали Наира у ЦСКА за 5 миллионов евро. Нужно было его продать за большие деньги. Если «Зенит» действительно предлагает 10 миллионов — это очень хорошая сумма. Этот трансфер поможет «Локомотиву» и Тикнизяну. Для Наира переход в «Зенит» — это шаг вперед. Конкуренция в «Зените» выше. Если Тикнизян хочет расти дальше, ему надо переходить либо в «Зенит», либо в европейскую команду», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.