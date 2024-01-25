Агент Помазуна — об интересе «Бешикташа»: «Официальных запросов в ЦСКА не присылали»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который выступает на правах аренды за «Урал», в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны турецкого «Бешикташа».

«Есть турецкие клубы, которые интересовались Ильей. Официальных запросов в ЦСКА не присылали. До лета у него аренда в «Урале», — сказал Сафонов «СЭ».

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.