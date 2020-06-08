Семья Погребняка почти вылечилась от коронавируса. В больнице остается только мать футболиста
14:17
Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, сообщила, что вся их семья за исключением матери футболиста вылечилась от коронавируса.
— Выписали в субботу всех. Мы замечательно себя чувствуем, — приводит слова Погребняк сайт телеканала «360». — На улице потрясающая погода, гуляем в парке. Муж не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.
Планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом.
О том, что вся семья Погребняка заразилась коронавирусом, стало известно 22 мая.
Дополнительная информация:
https://360tv.ru/news/obschestvo/semja-pogrebnjaka-vylechilas-ot-covid-19/
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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