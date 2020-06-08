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Семья Погребняка почти вылечилась от коронавируса. В больнице остается только мать футболиста

14:17
Семья Павла Погребняка. Фото Instagram.
Семья Павла Погребняка. Фото Instagram.
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Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, сообщила, что вся их семья за исключением матери футболиста вылечилась от коронавируса.

— Выписали в субботу всех. Мы замечательно себя чувствуем, — приводит слова Погребняк сайт телеканала «360». — На улице потрясающая погода, гуляем в парке. Муж не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.

Планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом.

О том, что вся семья Погребняка заразилась коронавирусом, стало известно 22 мая.

Дополнительная информация:

https://360tv.ru/news/obschestvo/semja-pogrebnjaka-vylechilas-ot-covid-19/

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